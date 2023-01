Betrapt! Zwols bedrijf maakt tool om te checken of je tekst door ChatGPT is geschreven

indebuurt.nlComplete werkstukken, e-mails en handleidingen. Het programma ChatGPT kan het allemaal voor je uitwerken. Docenten op scholen zijn er soms minder blij mee. Daarom bedacht een Zwols bedrijf een tool die herkent of een Nederlandse tekst is geschreven door een computer of een mens.

Een schrijvende AI-tool als ChatGPT verzint op basis van kunstmatige intelligentie teksten. Zo kun je losse alinea’s, antwoorden op deelvragen en complete essays genereren. Huiswerk maken ging voor leerlingen die ChatGPT gebruiken, nog nooit zo eenvoudig. Sommige leerlingen maken gretig gebruik van AI, meldde NOS onlangs. Ze worden naar eigen zeggen vaak niet gepakt door leraren.

Misbruik van de tool

Daar kan weleens verandering in komen. Bijvoorbeeld door de 27-jarige Jordi Daniëls uit Zwolle en 26-jarige Thijmen Kurk uit Dronten. Ze hebben allebei een achtergrond in de IT en ontwikkelden Gpt-detective.nl. Via deze gratis tool voer je een tekst in en vervolgens zie je in hoeverre de informatie door een mens of computer is gemaakt.

Hoewel de heren voorstander zijn van deze nieuwe ontwikkelingen, maakten ze een tool om te voorkomen dat in het onderwijs misbruik wordt gemaakt van bijvoorbeeld een ChatGPT. “Bovendien hebben docenten veel moeite met het ontdekken van de origine van het ingeleverde materiaal. Vooral docenten die wat minder handig zijn met IT”, stelt Jordi.

Menselijke foutjes

Jordi is voorzichtig met het uitleggen van de precieze techniek van hun eigen tool, maar wil wel in algemene termen uitleggen hoe hun model werkt. “ChatGPT schrijft informatie op een ontzettend beknopte manier. Vaak komt het niet menselijk over. Wat wij hebben onderzocht, is of menselijk geschreven zinnen in opbouw, formulering en het maken van schoonheidsfoutjes wezenlijk anders zijn dan gegenereerde AI-teksten.”

Hele verslagen

Het Zwolse model werd op basis van Nederlandse data die de heren aanleverden getraind. “Op dit moment kan de tool nog een maximale hoeveelheid tekens aan. Maar we zijn constant bezig met het verbeteren en het sneller maken van het model. Uiteindelijk moeten hele verslagen geanalyseerd kunnen worden.” Volgens Jordi zijn er voornamelijk verslagen over populaire boeken en stukken over bijvoorbeeld een land, bedrijf, geloof of periode uit een geschiedenis in Gpt-detective ingevoerd.

‘Juridische teksten zijn lastiger’

Het resultaat? De tool is ‘verrassend accuraat’, stelt hijzelf. Op LinkedIn, maar ook van vrienden, familie en collega’s, kregen ze positieve reacties. “Uit hun feedback kwam naar voren dat het model goed geschreven of gegenereerde teksten herkent. Maar mijn oudste broer schrijft veel juridische teksten, en dan merk je dat het model lastig herkent wat door een mens is geschreven of niet. Dat komt omdat zo’n tekst beknopt is, met veel informatie in een zin. Hoe technischer, wetenschappelijker of juridischer, hoe meer teksten lijken op AI-gegenereerde teksten. Maar zo schrijf je natuurlijk niet je werkstuk op de middelbare school.”

In het Nederlands

De al bestaande tools die herkennen of een tekst door een mens of computer is gegenereerd, werken vaak met Engelse teksten. Het model van Jordi en Thijmen functioneert in het Nederlands en daarmee willen ze graag meer naamsbekendheid opbouwen. “Tot de tijd dat AI in het onderwijs volledig geaccepteerd is, kan het model docenten helpen. We hopen nu vooral dat we een samenwerking met scholen kunnen opzetten.”

