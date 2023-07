Bij de vuurtoren zoenden Patrick en Chantal voor het eerst: ‘Klinkt romantischer dan het was’

In 1999 ging Chantal op vakantie naar Calella met een vriendin. ,,Ze had buikgriep, dus ging ik in mijn eentje naar het zwembad bij het hotel. Daar zag ik drie leuke jongens, en Patrick kwam een praatje maken. Hij had een vlotte babbel en was blond, terwijl ik op donker viel. Leuk voor een weekje, dacht ik toen.’’