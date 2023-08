Bij overname door Wehkamp zou er 'niks veranderen' voor het personeel: nu verhuist dit bedrijf naar Zwolle

Intimida­tie in het café: maakt codewoord in horeca einde aan nare ervaringen?

Een hand op je bil of onder je rokje, of zelfs iets in je drankje krijgen. Wie op een stapavond in de drukke binnenstad van Zwolle vraagt aan vrouwelijke kroeggangers of ze wel eens iets vervelends hebben meegemaakt, hoort een stroom aan voorbeelden. Een Engels fenomeen, dat horeca veiliger moeten maken, waait nu over naar Nederlandse kroegen. Is dat de oplossing? ,,De mannen die dit doen, moeten gewoon kappen met zulke dingen.”