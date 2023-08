Bij terugkeer in eredivisie is het gelijk duidelijk voor PEC Zwolle: dit is weer een niveau hoger

MET VIDEO Afstapjes van stoep vormen enorm obstakel voor Marion (60) uit Zwolle: ‘Kijk, daar ga je al’

Met een schok komt Marion van Kooij (60) uit Zwolle in haar rolstoel tot stilstand. De reden: de afrit van de stoep in haar straat, waar ze met geen mogelijkheid normaal vanaf komt. Zwolle wil de stad rolstoelvriendelijker en toegankelijker maken, en trekt daar miljoenen voor uit. Een wandeling door Stadshagen laat zien dat er nog veel te doen is. ,,Pas toen ik in een rolstoel terechtkwam, merkte ik hoe ontoegankelijk Zwolle eigenlijk is.”