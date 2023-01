Bijzonder inkijkje bij noodopvang op Summercamp Heino: ‘Dit moet als een thuis aanvoelen’

Agenten met vuurwerk bekogeld bij brand in Zwolle: ‘Jaarwisse­ling beheers­baar verlopen’

Bij de jaarwisseling zijn in Zwolle agenten bekogeld met vuurwerk. Peter Snijders, burgemeester van Zwolle en voorzitter van de Veiligheidsregio IJsselland, zegt dat de overgang naar het nieuwe jaar in Zwolle en omliggende plaatsen ‘beheersbaar is verlopen’ en dat er geen grote incidenten zijn geweest. ,,Opvallend was dat er massaal vuurwerk is afgestoken.”

1 januari