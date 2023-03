Binnenkijken bij Crista en Marijn in Zwolle-Zuid: 'Ik houd van een hotel-chique stijl'

indebuurt.nlAls je de woning van Crista van der Steege (29) en haar vriend Marijn (29) binnenstapt, waan je je eventjes in een chic hotel. In een recente verbouwing knapten ze de woonkamer van top tot teen op. Het resultaat? Een visgraatvloer, keuken met marmeren werkblad en warme kleurtinten. We nemen een kijkje aan de Van Keppelmarke in Zwolle-Zuid.

Crista komt uit Wijhe, maar Marijn was al bekend met de buurt. Hij groeide op in Zwolle-Zuid, een paar straten verderop om precies te zijn. “Toch hadden we geen specifieke voorkeur voor deze wijk. Maar nu ik hier eenmaal woon, wil ik er nooit meer weg. Het is echt mijn wijkje geworden”, vertelt Crista.

Gekocht voordat het op Funda staat

In 2018 besloot het stel een huis te kopen. De zoektocht ging vlot en binnen een paar maanden stuitten ze al op de woning in Zwolle-Zuid. “We kochten het nét voor de huizengekte. Daar hadden we erg veel geluk mee. De collega van mijn zus verkocht dit huis, waardoor we snel terecht konden. Zelfs nog voordat het huis op Funda belandde.”

Een huis voor de toekomst

Bij de bezichtiging was het stel meteen enthousiast. De vier slaapkamers en logische indeling maakte het huis een parel voor de toekomst. “Alleen qua stijl was het niet helemaal onze smaak. We wisten meteen dat we wilden verbouwen.”

De verbouwing

Zodoende moesten de badkamer, wc en tuin er meteen aan geloven. “De tuin was echt een jungle, ik had nog nooit zoiets gezien”, zegt Crista lachend. “De schutting was verstopt achter bomen, kronkelpaadjes en beplanting.”

‘Niet het meest unieke interieur’

Na de eerste verbouwingen spaarden Crista en Marijn even verder voor de volgende klus: de benedenverdieping. Afgelopen zomer kwam die eindelijk aan de beurt. “Alles ging eruit. We stucten en schilderden de muren, legden vloerverwarming en kozen een nieuwe keuken.” Het resultaat? Een moderne woning met visgraatvloer, een zwart glazen binnendeur en een donkergrijze keuken met marmerlook aanrechtblad. “Ik zeg echt niet dat ik het meest unieke interieur heb. Het is best standaard. Maar het woont gewoon lekker rustig en fijn.”

Mix tussen hotel-chic en industrieel

Of Crista een bepaalde interieurstijl in gedachten had bij het stylen van de woonkamer? “Ik houd erg van een warm en hotel-chic interieur. Dat je het gevoel krijgt alsof je een hotelkamer instapt. Mijn vriend houdt daarentegen meer van industrieel, dus daar moesten we een goede mix in vinden. De keuken is koel en stoer, maar de muren en vloer warm en rustig. Ook de rotan spiegels, gouden accessoires en velours stoffen voegen warmte en gezelligheid toe.”

Yoga en meditatie

In de woonkamer pronken een yogamat en meditatiekussen. Er zijn in Zwolle verschillende plekken waar je kunt yogaën, maar volgens Crista is de fijnste plek misschien wel thuis. “Ik probeer meerdere keren per week te mediteren. Ik ben hoogsensitief, dus meditatie helpt mij om rustig te blijven.”

Baby(kamer) op komst

Of het huis nu helemaal af is na de verbouwing van afgelopen zomer? “Nee, het is nooit af. Er zijn altijd wel klusjes te doen. We willen de zolder nog aanpakken en ons eerste kindje is op komst, dus binnenkort richten we de babykamer in. Daar heb ik zoveel zin in. Het wordt een bohemian kamertje met terracotta kleuren.”

