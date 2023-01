Binnenkijken bij Inge en haar gezin in Zwolle: 'Bijna alles is gepimpt of zelfgemaakt'

indebuurt.nlVan botanische schilderingen tot gepimpte meubels: hóe handig is het als je dat allemaal zelf kunt maken? Dat hoef je geen twee keer aan het creatieve gezin van Inge van Wilgen (41) te vragen. We nemen een kijkje in hun woning in de wijk Assendorp in Zwolle.

Vanwege het gebrek aan ruimte verruilden Inge, Rutger (44) en hun twee kinderen hun appartement in hartje centrum voor een gezinshuis in Assendorp. Dat is nu zo’n zeventien jaar geleden. Nog steeds wonen ze in hetzelfde huis. “We blijven hier alsmaar plakken. De straat is erg gezellig en de woning is ruim.”

Beter een goede buur dan een verre vriend

Inge en haar gezin zijn gek op de Assendorpse Tuinstraat. En het lijk alsof de buurtbewoners daar hetzelfde over denken. Velen wonen er al geruime tijd. “We zijn heel close met de buurt. Iedereen helpt elkaar en houdt een oogje in het zeil. In de zomer spelen de buurtkinderen in de openbare zandbak pal achter het huis, terwijl de volwassenen barbecueën of een bakje koffie drinken. Iedereen is dan uitgenodigd. Ook de studenten uit de buurt komen gezellig langs.”

Botanisch en vintage

Diezelfde gezelligheid wilde Inge binnenshuis doorvoeren. In de leefruimte koos ze voor een mix van verschillende stijlen. Maar het uitgangspunt moest zijn: warm en natuurlijk. “Het hoeft niet te modern en strak, ik houd van gezelligheid.” Her en der in de woning staan vintagespullen die Inge combineert met eigentijdse kleuren. “Groen is mijn favoriete kleur. Dit zie je terug in de vele planten en in de botanische schilderingen.”

Zelfgemaakte spullen

Het interieur is een reflectie van de creativiteit van het gezin. Rutger is schilder en Inge maakt woondecoratie. “Met uitzondering van de bank en stoel zijn alle meubels gepimpt of zelfgemaakt. We zijn altijd wel iets aan het creëren of opknappen.”

Inge aan het werk in haar atelier.

Gepimpt IKEA-keukentje

Een voorbeeld is de kast op de kinderkamer. “We toverden een paar nachtkastjes in jarenzestigstijl om tot kinderkast.” Ook in de leefruimte staan verschillende do it yourself-projecten. “De muurhangers maak en schilder ik zelf. En het IKEA-kinderkeukentje pimpten we in een vrolijke kleur.”

Inges liefde voor handgemaakt komt niet uit de lucht vallen. “Ik knutsel al van kinds af aan. Tekenen, borduren, haken naaien: ik kan er al mijn creativiteit in kwijt. Dat zie ik nu ook bij mijn dochter. Het zit in de genen, denk ik.”

De zelfgemaakte kinderkast.

‘Parkeren is geen pretje’

Achter het huis zit een ruime tuin die grenst aan een speeltuin. “In de zomer zitten we daar heel graag. We wonen dichtbij de stad en het treinstation, maar zijn toch omringd door groen. Er fladderen ontzettend veel vogels in de tuin.” Zit er ook een nadeel aan het geliefde plekje van Inge en haar gezin? “Parkeren is hier niet bepaald een pretje”, zegt Inge lachend.

