Binnenkijken bij Sanne en Brend in Zwolle: 'Het plafond meeschilderen is een tip'

Toen Sanne de Vries (30) en Brend van der Horst (31) een paar jaar geleden op huizenjacht gingen, hadden ze één grote wens: een jarendertighuis. Maar toen de jarenvijftigwoning in de wijk Wipstrik in Zwolle op hun pad kwam, veegden ze die wens van tafel. "We waren op slag verliefd." Van rode vakkenkast in de woonkamer tot fietswalhalla op zolder: wij nemen een kijkje in hun interieur.

Sanne en Brend groeiden op in Friesland en gingen naar dezelfde school, maar leerden elkaar pas kennen in hun studententijd. “We studeerden allebei in Groningen en kwamen elkaar per toeval weer tegen.”

De woonkamer.

‘Hier praten we Fries’

Hoe het stel uiteindelijk in Zwolle terechtkwam? “Brend zocht een baan in de wielerbranche, omdat daar zijn passie ligt. Uiteindelijk vond hij die in Apeldoorn. Om dichterbij zijn werk te wonen, verhuisden we halsoverkop naar Zwolle.” Maar de Friese roots van het stel zijn nog niet verdwenen. “We praten Fries tegen elkaar.”

Herinneringen aan een vorig appartement

Sanne en Brend woonden voorheen in een huurappartement onder de Peperbus, maar wilden na een tijdje graag een huis kopen. “Dus verlieten we dat plekje met pijn in ons hart. Nu hangt er in de keuken een uitvergrote foto van dat appartement. Zo is het toch nog een beetje bij ons.”

De woonkamer, met links de oude beeldbuis die is omgetoverd tot kattenhuis.

Zoektocht naar een jarendertighuis

De wens van het stel was een jarendertighuis met achterom. “Maar we waren ons er sterk van bewust dat íedereen dat wil.” Er volgde een lange zoektocht naar het perfecte huis. “Het duurde meer dan een jaar. We bezichtigden ongeveer vijftien huizen en deden meerdere keren een bod.” Maar het jarenvijftighuis in Wipstrik zorgde ervoor dat de wens voor jaren dertig van tafel werd geveegd. “Het is heel cliché, maar we zijn blij dat het uiteindelijk dit huis is geworden. Het zag er nóg mooier uit dan op de foto’s. We waren meteen verkocht.”

De slaapkamer.

Vintage en klassiek

Het mag dan geen jarendertighuis zijn, volgens het stel ontbreekt het er niet aan karakter. “We kozen voor hoge plinten, vintagemeubels en een visgraatvloer om het klassieke stijltje te benadrukken. De originele binnendeuren zitten er nog in, hoewel we twijfelden om de haldeur te vervangen door een stalen deur. Maar dat heeft iedereen. Visgraat en een zwart stalen deur, dat is misschien een tikkeltje afgezaagd”, zegt het stel lachend.

De badkamer.

Nieuwe badkamer

Recent namen Sanne en Brend de badkamer onder handen. Ze offerden er een slaapkamer voor op, maar dat was hoognodig, vertellen ze. “De ruimte waar nu het toilet is, was de badkamer. Er paste nét een douche in.” De nieuwe badkamer kreeg terrazzotegels, een vintagedressoir omgetoverd tot wastafelmeubel en een roestrode kleur. “Dat is een goede tip trouwens: verf het plafond ook mee! Dat geeft een minder hard contrast”, vertelt Sanne.

De rode vakkenkast in de woonkamer.

Rode vakkenkast

Brend en Sanne vinden de zelfontworpen vakkenkast in de woonkamer het mooist aan het interieur. Vergeleken bij de rest van de neutrale kleuren in huis, is de rode kast een blikvanger. “Best een gedurfde kleur, maar daar houden we wel van. Nu springt hij eruit. Het verven van de kast was wel een enorme klus. Het kostte meerdere lagen verf en een jaar tijd voordat het er netjes op zat. Maar we zijn erg blij met het resultaat.”

Kattenhuis in een tv

Hoewel het stel naar eigen zeggen niet handig is, bedenken ze wel allerlei creatieve projecten. Zo kochten ze een oude tv op Marktplaats en bouwden die om tot kattenhuis. “We sloopten de beeldbuis en elektriciteit eruit, plakten een behangetje aan de binnenkant en legden een kleedje op de bodem. De katten zijn er gek op, ze liggen er regelmatig.”

Baristakwaliteit koffie

Dat Sanne en Brend van koffie houden, is te zien en te proeven. Het luxe koffiezetapparaat is een nieuwe aanwinst, waar vooral Brend veelvuldig gebruik van maakt. Hij volgde recent een baristaworkshop. “En ik pluk er de vruchten van”, zegt Sanne lachend.

De koffie valt bij het stel in de smaak.

Gek op fietsen

Ook wielrennen is een terugkerend thema in het leven én interieur van het stel. Brend fietste vroeger wedstrijden en heeft Sanne aangestoken met het fietsvirus. “Maar ik fiets recreatief”, zegt Sanne lachend. “Ik kan Brend niet bijhouden.”

Voorlopig blijven Brend en Sanne in het huis wonen. “We kochten dit voor de lange termijn, dus de komende tien jaar blijven we hier. Bovendien hebben we nog genoeg klusjes op de planning. De zolder willen we aanpakken en het huis willen we graag verduurzamen.”

