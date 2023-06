Binnenkijken in een Zwols dijkhuis op de Hasselterdijk: 'Het geeft een vakantiegevoel'

met video Felle brand verwoest al jaren leegstaan­de boerderij in hart van Hasselt: ‘Dit is perfect’

Een felle brand verwoestte vanmiddag de leegstaande boerderij aan het Schrijverswegje in Hasselt, ook wel bekend als Locatie Aalvanger. De vervallen en overwoekerde boerderij was menig inwoner een doorn in het oog en had grote aantrekkingskracht op rondhangende jongeren. ,,Een paar jaar geleden was er ook al brand, toen was de brandweer helaas op tijd.”