Bio-supermarkt in Zwolle verliest rechtszaak: gemeente verwijdert parkeerplekken voor terras

Bio-supermarkt Zwolle verliest parkeer­ruim­te voor nieuw hostel, maar pikt dat niet: ‘Wij zitten er langer’

De eigenaar van biologische supermarkt Odin is in een hoogoplopend conflict beland met de gemeente Zwolle. Inzet: acht parkeerplekken voor de deur van de winkel. De gemeente wil ze verwijderen, zodat het naastgelegen hostel er een terras kan maken. Het woord is nu aan de rechter. ,,Als dit zomaar mag, kan het alle ondernemers in Zwolle overkomen.’’

11 januari