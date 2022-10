Bizarre vechtpartij maakt vroegtijdig einde aan Zwolse derby tussen VSW en Ulu Spor

Woede over actie in weiland langs A28: 'Een ander heeft daar niets te zoeken’

Is het kattenkwaad of een bewuste actie? Hooibalen in een weiland langs de A28 tussen de Lichtmis in Zwolle en Staphorst zijn beklad. In eerste instantie lieten ze een vreedzaam protest zien, maar dat is het nu niet meer. Een smiley is veranderd in Adolf Hitler en daaronder lijkt een hakenkruis getekend.

