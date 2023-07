Blauwnet meldt nu al dat er vanmiddag geen treinen zullen rijden tussen Kampen en Zwolle: ‘Personeelstekort’

Bas Tietema (28) krijgt ‘lollig’ imago niet snel van zich af, en dat steekt: ‘Het is geen speeltuin’

Hij is eigenaar van een professionele wielerploeg die komend seizoen net onder de grote teams uitkomt en heeft bijna 50 mensen in dienst. Toch voelt Zwollenaar Bas Tietema (28) dat hij niet altijd even serieus wordt genomen. Dat steekt. ,,Het is geen speeltuin, hier staat een professionele organisatie.”