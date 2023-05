Boekenset helpt basisschoolkinderen Zwolle bij verwerking: ‘Als het over zelfmoord gaat, wordt dat gewoon benoemd’

MET VIDEO Dien (90) gaat nog één keer naar de plek waar ze haar man Karel ooit zag dansen in Zwolle: ‘Mijn lieverd’

Haar huwelijk begon op duizenden kilometers afstand van haar man en eindigde na 67 jaar abrupt. Dien van Schubert (90) lijdt aan dementie en woont in een verzorgingstehuis in Ommen. Haar laatste wens: rondrijden door het Zwolle van haar jeugd. Naar de plek waar ze Karel ooit zag dansen. ,,Hij heeft me zo’n fijn leven gegeven.”