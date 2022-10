Boer (18) uit Grafhorst krijgt werkstraf voor in fik steken hooibaal bij wegblokkade in Zwolle: ‘Ik wilde trekkers kijken’

met video Per ongeluk het perfecte plaatje van de Zwolse Peperbus: ‘Echt heel vet dat dit gelukt is’

Ken je dat? Dat op je vrije dag per ongeluk je wekker gaat? Dat had de 29-jarige Stefan Schooten afgelopen vrijdag. Dankzij het wake-up light van zijn vriendin was hij om kwart over zes al wakker. Je kan dan weer gaan slapen, maar daar dacht Schooten anders over. Hij pakte zijn cameraspullen en ging op pad.

2 oktober