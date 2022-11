Boeren druipen af in Zwolle, maar met duidelijke waarschuwing: ‘Tot over twee weken’

BoerenprotestHonderden boeren protesteerden vanmiddag voor het provinciehuis in Zwolle. Daar overhandigden zij om half drie een brief met eisen aan commissaris van de Koning Andries Heidema. De boeren dreigen met nieuwe acties als hun eisen niet worden ingewilligd.

De boze boeren verzamelden zich vanaf het middaguur op het plein voor het provinciehuis in Zwolle waar een provisorisch podium in elkaar werd gezet. Daarop, vonden zij, moest hun brief met eisen door een delegatie van Gedeputeerden Staten in ontvangst worden genomen.

Verantwoording afleggen

Dat moest op een podium met geluidinstallatie ‘zodat ze verantwoording afleggen’. De boeren voelen zich door de provincie Overijssel namelijk in de steek gelaten door de handhaving van stikstofregels.

In de brief aan Provincie Overijssel, eisen de boeren dat de provincie het opleggen van dwangsommen onmiddellijk intrekt en dat zogeheten PAS-melders worden gelegaliseerd, bijvoorbeeld via een noodwet.

Onderhandelen

De politie onderhandelde twee uur lang tussen vertegenwoordigers van de boeren en van Gedeputeerde Staten. De boeren wilden namelijk buiten praten over het probleem, vertegenwoordigers van de provincie binnen. Uiteindelijk kwam Heidema om half drie naar buiten om de brief in ontvangst te nemen.

De commissaris van de Koning in Overijssel liet zich echter niet op een podium ter verantwoording roepen. ,,We kunnen binnen verder praten.’’ De boeren voelden daar op hun beurt niets voor en dropen teleurgesteld af. ,,Maar we komen over veertien dagen terug als onze eisen niet worden ingewilligd.’’

