Botsing tussen fietser en ROVA-wagen in Zwolle: fiets thuis afgeleverd

Polder Masten­broek bij Zwolle krijgt mogelijk 10 windmolens voor industrie van Genemuiden en Hasselt

In de polder Mastenbroek verrijzen op Zwartewaterlands grondgebied mogelijk maar liefst tien windmolens. Ondernemerskring Genemuiden werkt aan een plan om in een strook langs de Nieuwe Wetering turbines neer te zetten. ,,Er is nog niks zeker, maar technisch gezien is dit een ideale plek.’’

9 augustus