Brammert Geerling (SP): ‘De laatste jaren is in Zwolle niks gedaan aan kinderen die opgroeien in armoede’

,,Dit is een van de plekken die gaat bepalen of Zwollenaren straks nog in hun eigen stad kunnen blijven wonen.” SP-lijstrekker Brammert Geerling kijkt over het terrein bij de huidige IJsselhallen als hij zijn zorgen uitspreekt over de woningnood in Zwolle. ,,Realiseert een projectontwikkelaar hier straks dure villa’s of komen hier sociale huurwoningen? De SP wil graag dat laatste. We willen werken met erfpacht zodat starters een betaalbare woning kunnen kopen. Als dit op deze plek niet kan, dan kan het nergens.”