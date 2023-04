Brand op historisch vrachtschip in Hasselt: ‘Zo triest, levenswerk gaat in vlammen op’

MET VIDEO Dit komt er in oude provincie­huis in centrum van Zwolle: ‘Denk dat de hele stad hier straks over praat’

Overnachten in de kamer waar ooit de commissaris van de Koning werkte. Lunchen in de voormalige leeszaal van gedeputeerden. Het kan binnenkort in het vroegere provinciehuis in de Diezerstraat. De Zwolse initiatiefnemers streefden naar een monumentale en luxe uitstraling en lijken daarin aardig geslaagd. ,,Een butler zet ’s ochtends de gepoetste schoenen voor je deur.”