Brandweer redt ree die niet meer zelf op de kant kan komen uit de Dedemsvaart

GroenLinks eist duidelijk­heid over lawaai rondom snelwegen

GroenLinks eist opheldering van het ministerie over het lawaai rondom snelwegen. De Nederlandse Stichting Geluidshinder (NSG) liet zaterdag in de Stentor weten dat de berekeningen van het geluidsniveau die de overheid gebruikt niet overeenkomen met de metingen van overlast langs bijvoorbeeld de A1, A28 of A50.