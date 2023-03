Brian (26) uit Zwolle heeft zeldzame ziekte, één moment blijft hem altijd bij: ‘Ze dacht dat het besmettelijk was’

Michiel (24) kan door hersenlet­sel geen huis vinden in zijn geliefde Dalfsen: ‘Ik wil hier niet weg’

Hij was in 2016 slachtoffer van een verkeersongeval waardoor hij nooit meer de oude zou worden. Sindsdien kampt Michiel Krisman (24) met hersenletsel. Zijn droom is ondernemer worden, maar hij wil ook graag uit huis bij zijn ouders. Alleen: in Dalfsen is geen geschikte woonvorm voor hem. Daar legt hij zich niet bij neer.