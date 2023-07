Buren klagen over gang van zaken rond komst windmolens: ‘Poppenkast’

Cultuur­fonds Flevoland investeert ruim 95.000 euro in 23 cultuurpro­jec­ten, waaronder een dan­ce-ope­ra en kunstmarkt

Muziektheatervereniging La Mascotte en Kunstenaars Collectief Urk krijgen een financiële bijdrage van het Prins Bernhard Cultuurfonds. Dit zijn twee cultuurprojecten waarin het fonds investeert in de provincie Flevoland. In totaal kende het fonds in het tweede kwartaal van dit jaar ruim 95.000 euro toe aan 23 projecten.