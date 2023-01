Burgemeester Emmen schenkt energietoeslag aan zijn oude cluppie SV Zwolle

indebuurt Binnenkij­ken bij Edwin en zijn gezin in Assendorp: 'Het was een grote bouwput'

In 2013 betrokken Edwin Dijkman (38), zijn vriendin Janneke (37) en dochter Loes (7) hun karakteristieke huis in Assendorp. Al die jaren later is het gezin er nog steeds niet weg te slaan. “We dachten één keer aan verhuizen, maar de spontane borrels met buren, het vrije uitzicht en de karakteristieke stijl van het huis, houden ons hier.” Wij nemen een kijkje.

9 januari