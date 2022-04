Buspaal sneuvelt bij botsing Zwolle: agenten laten hun spierballen rollen voor de reiziger

Liveblog Tweestrijd tussen SC Genemuiden en SV Urk in Hoofdklas­se B, pijnlijke middag voor DVS’33 en ook VVOG wint niet

We stevenen af op een spectaculaire apotheose in de Hoofdklasse B. Na 22 speelronden gaat SC Genemuiden aan kop, maar de voorsprong op SV Urk bedraagt slechts drie punten. In de Derde Divisie is het eveneens spannend bovenin, zeker na het tweede puntenverlies op rij voor Sparta Nijkerk. Ook DVS’33, Staphorst én VVOG wisten allemaal niet te winnen. Dat en meer gebeurde er op deze speeldag.

18 april