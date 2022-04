Busritten in Zwolle voortaan ook te betalen met bankpas

Busreizigers in Zwolle hoeven sinds vandaag geen OV-chipkaart op zak te hebben. Door een proef is het in 18 bussen van de Zwolse stadsdienst RRReis mogelijk om direct met een bankpas of smartphone te betalen in de bus. Na succesvolle tests in Lelystad, Gooi en Vechtstreek en Zaanstreek is Zwolle de vierde regio in Nederland waar dit mogelijk wordt.

De OV-chipkaart gaat de komende jaren op de schop en er komen hele nieuwe betaalvormen bij. De verandering moet het openbaar vervoer volgens de OV-bedrijven laagdrempeliger maken. Een OV-chipkaart moet worden aangevraagd, apart worden opgeladen en wordt soms vergeten. Bij een smartphone of bankpas ligt dat anders.

Zelfde prijs

Reizen met een contactloze bankpas, creditcard of smartphone werkt hetzelfde als met een OV-chipkaart. Bij het in- en uitstappen moet de pas of telefoon in de bus tegen de lezer aangehouden worden. Dan wordt er een bedrag daags na de gemaakte reis afgeschreven. De prijs voor de reis is gelijk aan reizen met een OV-chipkaart.

Stap voor stap willen de gezamenlijke OV-bedrijven de nieuwe manier van betalen in het hele land invoeren onder de overkoepelende naam OVpay. Proeven in Lelystad, Gooi en Vechtstreek en Zaanstreek waren een succes: in Lelystad checkte een derde van de buspassagiers die op saldo reist in en uit met een bankpas of creditcard. Vervoersbedrijf Arriva kreeg geen klachten.

Speciale logo’s

Per direct is ook in Zwolle in- en uitchecken met betaalpas, creditcard of smartphone die gekoppeld is aan een betaalpas in 18 bussen van de Zwolse stadsdienst RRReis (met nummer 2201 tot en met 2218) mogelijk. Deze bussen zijn aan de buitenkant voorzien van speciale logo’s. Reizen met een OV-chipkaart of barcode blijft een mogelijkheid voor reizigers.

Vervoersmaatschappij RRReis waarschuwt dat reizigers met een OV-chipkaart in de bussen in Zwolle ook goed moeten opletten en niet hun portemonnee met verschillende pasjes voor de lezer moeten houden. ‘Nu houden sommige reizigers hun portemonnee of telefoonhoesje met een betaalpas, creditcard en OV-chipkaart voor de kaartlezer. Daarmee kan het voorkomen dat de reiskosten niet worden verrekend via de OV-chipkaart, maar direct van de bankrekening worden afgeschreven.’