Buurt hoort schoten bij ‘incident’ in Zwolle: hulzen liggen vlak voor deur van rijtjeshuis

UPDATE I met videoDe politie onderzoekt een nachtelijk incident, waarbij lijkt te zijn geschoten, aan de Voermanstraat in Zwolle. Agenten proberen te achterhalen wat er is gebeurd. Meerdere omwonenden zeggen drie of vier schoten te hebben gehoord. De verdachte lijkt te zijn gevlucht.

Het is nog onduidelijk wat zich precies heeft afgespeeld aan de Voermanstraat, in het uiterste noorden van Zwolle. Vanuit de straat in de wijk Stadshagen kwam rond 00.15 uur, in de nacht van dinsdag op woensdag, de melding van het schietincident. Voor zover nu bekend zijn er geen gewonden gevallen. Het is onbekend waarmee er geschoten is. Diverse hulzen zijn veiliggesteld.

Volledig scherm De politie doet onderzoek naar een mogelijk schietincident aan de Voermanstraat in Zwolle. © Stefan Verkerk

Vlak voor voordeur

Het politieonderzoek is met name gedaan vlak voor de voordeur van één van de rijtjeswoningen. Daar zijn op de stoep ook de hulzen gevonden.

De wijkagent in Heino meldde afgelopen nacht op social media met zware vesten aan positie ingenomen te hebben langs de N35, de weg van Zwolle naar Heino en Raalte (en verder naar Almelo). Dit was naar aanleiding van de schietpartij in Zwolle. Even later meldde hij dat de verdachte een andere route had gekozen.

Een woordvoerder van de politie kon woensdag rond 08.45 uur nog niks zeggen over het incident. Op dat moment was er in de straat al niks meer te zien. Het gebied was niet meer afgezet en van zichtbare kogelinslagen was ook geen sprake.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volledig scherm Agenten in de omgeving van de woning in Zwolle. © Stefan Verkerk

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.