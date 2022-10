Buurtbewoner eist eind aan gebedsoproep moskee Zwolle: ‘Islamitisch geloof wordt constant opgedrongen’

Overijssel neemt veiligheid provincie­huis Zwolle onder de loep na ontspoorde vergade­ring

De provincie Overijssel neemt het veiligheidsprotocol onder de loep. Aanleiding is een vergadering waarbij een handvol Twentse boeren zich intimiderend gedroeg. Of sinds vorige week de beveiliging van het provinciehuis in Zwolle is opgeschroefd, wil Overijssel niet zeggen.

29 september