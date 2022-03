Buurtbewoners Thorbeckegracht verdeeld over verdwijnen ‘mooiste parkeerplekken van Zwolle’

kaart Welke partij wint de verkiezin­gen in onze regio? Hier wordt het snel duidelijk

De grootste politieke partij in jouw gemeente? Die mag nu de onderhandelingen starten over een nieuw te vormen college. Dus wil je weten in jouw woonplaats de meeste stemmen heeft gehaald? Klik dan hier op de interactieve kaart, want in verschillende gemeenten is een andere partij aan zet.

17 maart