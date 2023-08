Camera’s in strijd tegen overlast en vernielingen rondom sportpark De Verbinding in Zwolle

Dahliavere­ni­ging in Zwolle krijgt enorme tegenval­ler te verwerken: ‘Het is echt pijnlijk’

De inspanningen van de bloemenliefhebbers ten spijt, de oogst van de Zwolse dahliavereniging Rondom de Peperbus in tuin De Wezenlanden is dit jaar voor een groot deel mislukt. ,,We zitten hier in het putje van Zwolle.’’