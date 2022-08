Chauffeur wordt mishandeld, maar sluit dader op in zijn touringcar in Zwolle

met video Idris (27) uit Syrië gaat van de ene naar de andere tijdelijke noodopvang: ‘Ik wil een goede buur zijn’

Hij moest nachten buiten slapen in Ter Apel en verbleef daarna in een sporthal in Nieuwleusen. Idris Rasuol (27) is sinds begin augustus in Nederland en arriveerde woensdag bij het vluchtelingenschip in Zwolle. De Syriër is inmiddels al jaren van huis. ,,Ik hoop dat de oorlog in mijn land eindelijk stopt.”

25 augustus