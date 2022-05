Coalitieonderhandelingen Zwolle: informateur Slob verwacht woensdag witte rook

met video Horecazaak in Zwolle haalt opvallende pretlet­ters weg op last van gemeente: ‘Erg zonde’

De grote felgekleurde neonletters zijn vandaag van The Dublin House verdwenen. De gevelreclame op de horecazaak was in strijd met regels van de gemeente Zwolle en dus moesten de letters weg. Voorbijgangers en andere ondernemers zijn vooral verbaasd. ,,Het is hier een beetje een saaie bende zo.”

19 mei