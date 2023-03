Colombiaanse Maria verhuisde voor Joeri naar Zwolle: 'Soms heb ik heimwee'

indebuurt.nlWindmolen, kanalen en tulpen. Dat was het enige dat Maria Ruiz (28) grofweg wist over Nederland voordat ze erheen ging als au pair. Maar dat aan dat lijstje ook later de liefde van haar leven in Zwolle toegevoegd zou worden, had ze waarschijnlijk niet verwacht.

Eigenlijk zou Maria een jaar in Nederland werken. Via een datingapp matchte ze met Joeri Weenink (33). “Daarna appten we elke dag. We konden het goed met elkaar vinden, dus besloten we om elkaar in het echt te ontmoeten”, zegt ze.

Eerste date

Hun eerste date was niet in Zwolle, maar in Deventer, de stad waar Maria als au pair werkte. “Joeri nam lekkere wijn, glazen, dekens en snacks mee en we picknickten langs de IJssel. Het was erg romantisch. We zaten daar uren, bijna tot middernacht. Daarna bleven we afspreken.”

‘Liefde van mijn leven’

Na hun eerste vakantie in Rome wist Maria het zeker: Joeri is de liefde van zijn leven. “Hij is de meest zorgzame persoon die ik ooit heb ontmoet. Hij zorgt er voor dat het goed met me gaat en steunt me door alles dat we meemaken.” Joeri vindt dat Maria vooral ‘heel lief en ruimdenkend is’. “Het feit dat ze bereid was om hierheen te verhuizen en een andere cultuur te ontdekken, zegt genoeg. Ze staat altijd open voor uitdagingen en maakt me een beter mens.”

Even samenwonen

Je las het al even, Maria was bereid naar Zwolle te verhuizen. Toen haar werk als au pair er bijna opzat, praatte het stel over hun toekomstplannen. Joeri: “Helaas liep haar au pair-jaar niet goed af en mocht ze niet meer in het gastgezin wonen. Daarna woonden we een maand bij elkaar. Dat hielp ons om elkaar beter te leren kennen en zo wisten we zeker dat we samen wilden zijn.” Maria vloog terug naar Colombia om een partnervisum te regelen en zich voor te bereiden op het inburgeringsexamen. “Dat proces duurde acht maanden, totdat ze voorgoed naar Nederland kwam.”

Nog nooit van Zwolle gehoord

Dat was in september 2021, toen de Colombiaanse naar Zwolle verhuisde. Voordat Maria naar Nederland kwam, had ze nog nooit over de Hanzestad gehoord. Ook Joeri wist weinig over Colombia, ‘behalve de dingen die je ziet op televisie’. “Die meestal negatief zijn en ver van de realiteit staan. Maar ik wist altijd dat ik eens naar Zuid-Amerika wilde reizen.”

Maria Ruiz (28) en Joeri Weenink (33) bij hun eerste vakantie in Colombia.

Wonen in Colombia

Ze overwogen ook even om in het Zuid-Amerikaanse land te wonen. “We wilden zes maanden in Nederland en zes maanden in Colombia wonen”, zegt Joeri. Algauw kwamen ze tot de conclusie dat ze de baankansen en kwaliteit van leven in Nederland beter vinden.

Eenzaamheid en heimwee

Toch is het in Zwolle niet alleen maar rozengeur en maneschijn voor Maria. De taal blijft een issue. “Ook al spreekt bijna iedereen in Nederland Engels, als je echt wil socializen moet je de taal spreken. Ik vind het ook moeilijk om vrienden te maken en nieuwe mensen te ontmoeten. Dat is soms heel eenzaam. En af en toe heb ik ook veel heimwee. Gelukkig is Joeri’s familie ontzettend lief voor me en verwelkomden ze me als nieuw familielid. Ze proberen zelfs Spaanse woorden te spreken en zijn altijd geïnteresseerd in mijn cultuur.”

Ondanks alle uitdagingen, vindt Maria Zwolle een ‘geweldige stad’. “Ik vind het mooi dat er veel natuur is en er geweldige plekken zijn om te wandelen. Ik voel me hier heel erg veilig.”

Gezinsuitbreiding

Er is zelfs gezinsuitbreiding. Het stel adopteerde een geredde hond uit Roemenië. “Natuurlijk willen we binnenkort ook een gezin stichten. We houden van elkaar en genieten van de mix van onze culturen. Het is eigenlijk nooit saai”, zegt Maria. “We kijken erg uit naar wat de toekomst voor ons in petto heeft.”

