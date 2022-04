Commotie over sloop van dit oude dijkboerderijtje in Harculo: 'In alle muren zie je scheuren, het is op’

Advocaat Miranda Plat over vernieti­gend vonnis in Zwolse mensenhan­del­zaak: ‘Politie moet hiervan leren’

Ze is geen type dat het succes van de daken schreeuwt, maar de Rotterdamse advocaat Miranda Plat is wel heel blij met het opmerkelijke vonnis in de Zwolse mensenhandelzaak waarover de Stentor gisteren uitgebreid berichtte. ,,Eindelijk gerechtigheid.’’

14 april