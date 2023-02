Complotmoeder komt weer niet opdagen bij rechtszaak overleden meisje (14): ‘Je ziet hoe emotionerend het is’

Kirsten (40) werd volledig afgekeurd, nu is ze politicus in Apeldoorn: ‘Ik voelde me afgeschre­ven en tot last’

Kirsten Hanekamp (40) wilde er jarenlang niet aan: haar beperking aan haar zicht en gehoor zat haar niet in de weg. Totdat ze volledig werd afgekeurd. Met haar rol in de Apeldoornse politiek wil ze zich opnieuw voor de samenleving inzetten, maar ook daar is haar beperking een obstakel.

