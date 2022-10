Corona nekt Kamperlijntje: ruim twee uur lang geen treinen

Klachten verdubbeld

Het personeelstekort is bij alle vervoerders in het land een structureel probleem, tot groot ongenoegen van reizigersorganisatie Rover. Daar is het aantal klachten over bomvolle en uitvallende treinen vorige maand verdubbeld.

Bussen in plaats van treinen

Volgens Juffer is dat niet een probleem dat snel is opgelost. ,,We doen wat we kunnen met werving en opleiding.’’ Voldoende buschauffeurs zijn er blijkbaar nog wel, want Keolis zet tijdens de uitval van de trein extra bussen in tussen Kampen en Zwolle. Die maken ook een tussenstop in Stadshagen.