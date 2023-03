Corporatie eist ontruiming Zwolse woning, ook al gaat het om ‘slechts’ 19 wietplanten: ‘Ik heb nooit aan meterkast gezeten’

Flinke politie­macht op de been na melding over man die ‘met vuurwapen staat te zwaaien’ in Zwolse flat

Na een melding over een man die met een vuurwapen zou hebben lopen zwaaien in een flat aan de Lassuslaan in Zwolle, is de politie er zaterdagavond met een flink team op afgegaan. Er werd echter niemand aangetroffen.