Crisis rond cardiologen treft ziekenhuis Isala in het hart: ‘Dit raakt ons allemaal’

Kees (86) werd in Zwolle bijna doodgere­den, maar nu ontkent de automobi­list alles

Kees Wijnhoud (86) werd deze zomer op zijn racefiets aangereden in Zwolle. De automobilist stelde hem gerust, politie erbij halen was niet nodig. Wijnhoud fietste met een – zo bleek later – gebroken sleutelbeen naar huis in Hattem. De verzekering wil nu de schade verhalen, maar de automobilist ontkent tot stomme verbazing van Wijnhoud ineens alle schuld. Hij zoekt daarom getuigen.

27 oktober