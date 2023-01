Dalfsen maakt pas op plaats tegen WVV: ‘We moeten de boel maar even goed op scherp zetten’

PEC Zwolle zonder Ryan Thomas en Jordy Tutuarima tegen VVV-Venlo

PEC Zwolle moet het morgen in de thuiswedstrijd tegen VVV-Venlo (20.00 uur) waarschijnlijk doen zonder Ryan Thomas. De middenvelder is niet op tijd hersteld van zijn elleboogblessure. Jordy Tutuarima ontbreekt ook nog. Bij Sam Kersten en Dean Huiberts, die vorige week ziek waren, wordt nog bekeken of zij deel uitmaken van de wedstrijdselectie.

19 januari