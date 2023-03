Damian van der Haar krijgt eerste profcontract bij PEC Zwolle

Vaste waarde worden

De verdediger werd in 2015 onderdeel van de jeugdopleiding van PEC Zwolle en droomt al van zijn debuut. ,,Voor mij is het heel bijzonder dat ik nu mijn eerste contract heb getekend bij PEC Zwolle. De club heeft een sterke opleiding en geeft de eigen jeugd ook echt de kans. Ik hoop mij verder door te ontwikkelen om uiteindelijk te debuteren en een vaste waarde te worden. Daar zal ik elke dag mijn best voor doen.”

Technisch directeur Marcel Boudesteyn: ,,We zijn blij dat we Damian hebben kunnen vastleggen. We zien in hem een zeer talentvolle verdediger, die op termijn een vaste waarde kan worden in het eerste elftal. Het is nu aan hem om hard te blijven werken en veel op te steken van de oudere spelers in de selectie.”