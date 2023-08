Daní (26) moest zélfs in haar eigen Zwolle haar grote B&B-liefde geheim houden: ‘Nooit meer weggegaan!’

Dankzij schrikef­fect heeft Loopfes­tijn Dalfsen dit jaar wél voldoende vrijwilli­gers

De organisatie van het Plinq Loopfestijn moest vorig jaar de langste afstand, de halve marathon van Dalfsen, schrappen vanwege een tekort aan vrijwilligers. Daar is een schrikeffect van uitgegaan, zegt penningmeester Edwin Smook van de organiserende ijsclub Stokvisdennen. ,,We kregen achteraf aardig wat reacties in de trant van: als ik dát had geweten…”