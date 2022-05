Dat mes? Ach, mevrouw de rechter, dat had ook een broodje hagelslag kunnen zijn

Het was een simpel houten puzzeltje. Vijf bomen, van klein naar groot, rijkelijk gezegend met rode appeltjes, moesten in de juiste vormpjes geplaatst worden. Ik pakte het allerkleinste puzzelstukje. Eva, mijn dochter, drie jaar oud, zat vol verwachting naast mij. Het priegelstukje deed ik in de één na kleinste vorm. Die paste lekker. Had ik aan alle kanten nog ruimte over.