David (20) doet mee aan bijzonder NK in Zwolle: ‘Liever een wond aan mijn pink dan een zwaard in mijn keel’

Tegen elf uur in de ochtend zit links iemand met een doek in zijn mond, terwijl aan de andere kant van de sporthal een deelnemer door EHBO’ers wordt onderzocht. Botte pech, maar ook ‘risico van het vak’. ,,Het is best een confronterende sport’’, zegt de 20-jarige David van der Laan uit Hattem. ,,Het is een gevecht tot de dood.’’ Pardon?