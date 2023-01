De gemeente Zwolle heeft deze nieuwe merknaam voor de stad bedacht (en die mag dik een half miljoen euro kosten)

Er gaat niets boven? Inderdaad, Groningen. Een welhaast wereldberoemde slogan. Minder bekend, maar ook bedacht om een gemeente bij heel het land op het netvlies te krijgen: Goes is goes, Dantumadiel gewoan bysûnder en Dronten geeft je de ruimte. En Zwolle? Dat is een Hanzestad waar de Blauwvingers al eeuwen wonen.

En toen was daar deze week de nieuwjaarsreceptie van de gemeente. Burgemeester Peter Snijders presenteerde een volle theaterzaal in De Spiegel op een nieuw merk: hartstad Zwolle. Met een bijpassend filmpje waarin hij per trein op weg is naar Zwolle, ‘waar het klopt’. ,,Zwolle is een stad waarin we naar elkaar omzien. We praten met elkaar, we zijn in verbinding met elkaar. Een stad met een hart, en dat zit ook nog eens op de goede plek. Zwolle, hartstad, dat zijn wij!’’