De Gift City in Zwolle houdt open dag om te tonen hoe mensen na tegenslag ‘de rivier kunnen oversteken’

Patiëntvei­lig­heid niet in gevaar in Isala Zwolle

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft geen aanwijzingen dat de patiëntveiligheid in gevaar kwam in het ziekenhuis Isala in Zwolle. De instantie reageert donderdag op de brandbrief van Hartpatiënten Nederland waarin zorgen zijn geuit over de bijverdiensten van medisch specialisten in het ziekenhuis. De patiëntveiligheid zou daarmee in gevaar komen door het eigenbelang van de specialisten.

10:06