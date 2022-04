De Hanze Trophy is terug! Internationaal jeugdtoernooi wordt weer gespeeld bij SVI

Meer dan zestig teams uit vijf Europese landen, bijna tweehonderd wedstrijden; ga er maar aan staan. Sebastiaan Landman weet wat erbij komt kijken. De toernooivoorzitter is al twaalf jaar bij de organisatie van de Hanze Trophy betrokken. ,,De toernooicommissie bestaat uit acht man, waarvan er zes de hele week hebben vrij genomen om mee te helpen”, illustreert hij de forse inspanningen.

Het is de derde keer dat voetbalclubs SVI en ZAC het evenement samen houden. Door gebruik te maken van twee sportterreinen kon het toernooi in 2018 en 2019 uitgroeien tot één van de grootste internationale voetbaltoernooien in Oost-Nederland. In 2020 en 2021 werd het toernooi vanwege de coronapandemie geannuleerd. ‘Het aantal aanmeldingen ligt nu dan ook nog niet op het niveau van drie jaar geleden. Daarom wordt dit gezamenlijke toernooi dit jaar op één locatie georganiseerd’, schrijft de organisatie.

Denen

Buiten wordt de feesttent geprepareerd, binnen hangen banners van de deelnemende landen. Behalve Nederland zijn dat Duitsland, België, Frankrijk en Denemarken. Uit dat laatste land komen altijd veel deelnemers, weet Landman. ,,Wij lijken wel wat op elkaar, Denen stellen dezelfde eisen aan organisatie en faciliteiten.”

Die verscheidenheid in sportbeleving vormt volgens de Zwollenaar de aantrekkingskracht van het Paasevenement. ,,Franse teams nemen veel beleving mee, blèren het volkslied boven iedereen uit. In Denemarken spelen ze zonder grensrechters, zie je ouders langs het hele veld meebewegen.”

Graag had hij er Engelse teams bij gehad, over sportbeleving gesproken, maar gedoe met de coronapas zorgde volgens Landman voor oponthoud. Dit jaar geen Engelsen dus. ,,Het ene team komt bij wijze van spreken om de Champions League te winnen, een ander vooral om hier vakantie te vieren. We hebben wel eens een team gehad met twintig begeleiders, allemaal ouders die er een vakantie aanplakten.”

Stream als VAR

Een goede voorbereiding is het halve werk, maar de perfecte editie moet nog komen. Landman: ,,Er gaat elk jaar wat mis, van late afzeggingen tot onderlinge ruzie tijdens het toernooi. We streamden de wedstrijden eens, zodat het thuisfront mee kon kijken. Werd dat gebruikt om er een soort VAR (videoscheidsrechter, red.) van te maken. We doen er in ieder geval alles aan om er een zo mooi mogelijk toernooi van te maken. En de gasten waarderen het: we staan in de top vijf van Europa.”

ZAC brengt flink wat vrijwilligers mee. Toch de grootste uitdaging, zegt de organisatie. Landman: ,,We hebben er zeker 150 nodig en kunnen nog mensen gebruiken. Normaliter start de voorbereiding in oktober of november. Dan zijn er veel momenten om mensen in aanloop naar het toernooi aan te spreken, zoals het jaarlijkse snerttoernooi. Dit keer was daartoe minder gelegenheid, we weten pas sinds acht weken dat het doorgaat.”

Een meevaller lijkt het weer te worden. ,,Zeker. We hebben ook wel eens in de sneeuw gestaan. Eén keer bleef het regenen, maar de velden bleven goed. Er ligt een noodplan, waarbij we terug kunnen schakelen op de kunstgrasvelden, waarvan we er twee hebben. Door wedstrijden bijvoorbeeld niet op een heel, maar een half of kwart veld af te werken.”

Groots opgezet

De gasten verblijven op voorzieningen in de buurt, zoals Summercamp in Heino of de camping tegenover Walibi. ,,Er blijven duizend mensen slapen, die betalen 150 euro per persoon. Die verwachten een event, niet een toernooitje. Daarom hebben we er een heel programma om heen. Vroeger deden we het met een paar A4-tjes als programmaboekje, nu hangen er vijf televisieschermen waarop de uitslagen te volgen zijn en hebben we buiten een fanzone.”