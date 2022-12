De Lichtmis herrijst na brand en is nu ‘hofleverancier’: ‘Het begon met een borreltje van de baron’

Zwolse zorginstel­ling start radicaal andere werkwijze in strijd tegen personeels­te­kort

De zorg de rug toekeren? Niks ervan, Helma Adams (58) uit Zalk werkt nog steeds met veel plezier bij een woongroep van Frion in Zwolle. De passie voor het vak houdt haar en veel leeftijdsgenoten overeind in deze tijd van groeiende personeelstekorten. Dat er iets moet gebeuren, is voor haar wél duidelijk. Daarom staat ze vierkant achter de koerswijziging van Frion.

10 december