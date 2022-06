De transitie van Eus uit Zwolle tijdens jarenlange fietsreis door Europa: ‘Eindelijk ben ik mezelf, een man’

‘Drie maanden voordat ik aan de tocht begon, liep ik met jou en je kinderen in Disneyland Parijs, vervreemd van mezelf. Ik deed mijn best, maar vroeg me in het commerciële circus af wat ik hier deed. Ik bedacht dat ik met Amma in mijn tent in een bos had kunnen zitten. Daar was ik veel gelukkiger. Ik kon dit niet meer. Weer thuis zei ik je dat ik eropuit wilde, alleen.’