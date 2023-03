Dean Guezen verruilt PEC Zwolle voor avontuur in Polen

Tientallen parkeer­plek­ken minder en geen vervanging, onderne­mers Dalfsen boos: ‘Achteraf is het te laat’

Veertig stuks verdwijnen, telt Ondernemend Dalfsen de plekken voor auto’s in gepresenteerde scenario's voor het centrum. Het leidt tot een verontwaardigde brief aan de gemeente. Een onderzoek valt hierna evenmin in goede aarde bij de belangenvereniging, die vreest voor te weinig vervangende parkeergelegenheid. ,,Voor het gevoel van leden klopt het niet.”