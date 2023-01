Deel IJsselhallen in Zwolle in beeld voor kringloop, snel meer duidelijk

Lidl sluit supermarkt in Zwolle: ‘Biedt ruimte aan ons plan voor een foodmarkt’

De Lidl-supermarkt in winkelcentrum Diezerpoort in Zwolle gaat dicht. Volgens de supermarktketen voldoet het filiaal niet meer aan ‘onze huidige eisen’. De kans is klein dat een andere supermarkt op deze plek terugkeert. Er ligt wel een ander plan.

