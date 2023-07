Deel winkelstraat en station in Zwolle afgesloten door stormschade

Storm Poly teistert onze regio: bomen uit de grond, huizen en auto’s beschadigd, pretparken dicht

Zomerstorm Poly teistert vandaag onze regio. Met name in Flevoland, maar ook op andere plekken laat de zwaarste zomerstorm ooit gemeten een spoor van vernieling na. In dit overzicht vind je de opmerkelijke incidenten op een rij.