Deelscooters Go Sharing moeten 1 juni weg uit Zwolle, bedrijf dubt over rechtszaak (maar de concurrenten staan al klaar)

Ontdekkin­gen in het Drosten­huis bij lezing in Waanders in de Broeren in Zwolle

Het Drostenhuis staat op vrijdagavond 20 mei centraal tijdens een lezing in de serie Verhalen over Zwolle in Waanders in de Broeren. Onder meer Gerrit Korenberg van het Monumenten Advies Bureau komt aan het woord, hij vertelt over zijn bevindingen tijdens onderzoek in het historische pand.

13 mei